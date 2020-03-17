Жертвами коронавируса в США стали 85 человек

В США из-за нового коронавируса умерли уже 85 человек. Об этом сообщает сайт университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты на основе федеральных и местных данных.

По его сведениям, общее число инфицированных в США увеличилось до 4661.

Университет также уведомил, что 17 пациентов с коронавирусной инфекцией излечились.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ назвала число заразившихся коронавирусом в мире за сутки

— Число заразившихся коронавирусом в США увеличилось до 4287

— В Китае выздоровели более 80% зараженных коронавирусом