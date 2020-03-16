Баня, водка и чистые руки: Лукашенко дал советы по борьбе с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал несколько советов, как уберечься от коронавируса, передает РИА «Новости».

«Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт — «травить» этот вирус. Но не на работе», — сказал Лукашенко.

Он также посоветовал ходить в баню.

«Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60°С не выдерживает», — пояснил президент.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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