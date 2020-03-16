В Египте запретили курение кальяна из-за коронавируса

В четырех египетских провинциях — Гарбия, Александрия, Гиза и Каир — запретили курение кальяна во избежание распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра Каира Халеда Абдельаля.

Уточняется, что курение кальяна запрещено во всех общественных местах. Нарушение запрета предусматривает штраф в размере около $640.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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