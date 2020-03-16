Ирландцев попросили воздержаться от вечеринок в День Святого Патрика из-за COVID-19

Власти Ирландии приняли решение о закрытии пабов и кафе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает телеканал RTE со ссылкой на министерство здравоохранения.

Также под закрытие опали общепиты, находящиеся при гостиницах.

Согласно заявлению главы ведомства Саймон Харрис, соответствующее ограничение будет действовать до 29 марта.

«Мы надеемся, что граждане понимают, что речь идет о серьезной угрозе, и осознают, что сдерживать эту опасность должны все мы и каждый в отдельности», — заключил Харрис.

Власти также призвали граждан воздержаться от массовых вечеринок в национальный праздник День Святого Патрика, который состоится 17 марта.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

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