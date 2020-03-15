Более 700 украинцев помещены на карантин в Египте

Более 700 граждан Украины помещены на двухнедельный карантин в отеле в Шарм эль-Шейхе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу украинского министерства иностранных дел.

Карантин был введен на территории отеля после выявления в нем двух случаев заражения коронавирусом нового типа. По данным МИД Украины, в зоне карантина находятся 730 украинцев.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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