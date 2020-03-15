Baza: вертолет Минобороны случайно выстрелил по жилому дому в Чите
Боевой вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп во время разряжения боекомплекта, снаряд попал в жилой дом в Чите, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, во время разряжения на аэродроме «Черемушки» в результате сбоя выстрелил снаряд калибром 23 мм. Снаряд попал в стену жилого дома, расположенного в полутора километрах от аэродрома.
В результате инцидента никто не пострадал, отмечает Baza. Прибывшими на место подразделениями Росгвардии, МЧС и группой разминирования были обнаружены повреждения остекления, балкона и перекрытия между этажами.
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