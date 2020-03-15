Baza: вертолет Минобороны случайно выстрелил по жилому дому в Чите

Боевой вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп во время разряжения боекомплекта, снаряд попал в жилой дом в Чите, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, во время разряжения на аэродроме «Черемушки» в результате сбоя выстрелил снаряд калибром 23 мм. Снаряд попал в стену жилого дома, расположенного в полутора километрах от аэродрома.

В результате инцидента никто не пострадал, отмечает Baza. Прибывшими на место подразделениями Росгвардии, МЧС и группой разминирования были обнаружены повреждения остекления, балкона и перекрытия между этажами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Под Новгородом жительница нашла больше 700 снарядов времен войны на прогулке с собакой—