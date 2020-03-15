Узбекистан закрывает все учебные заведения после первого случая коронавируса

В Узбекистане с 16 марта временно закрываются детские сады, школы и вузы из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб при кабмине страны.

«Есть решение специальной правительственной комиссии. С 16 марта во всех вузах, школах и детсадах Узбекистана вводится карантин, они будут закрыты на три недели», — сказал представитель штаба.

Ранее в стране был выявлен первый случай коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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