Узбекистан закрывает все учебные заведения после первого случая коронавируса
В Узбекистане с 16 марта временно закрываются детские сады, школы и вузы из-за коронавируса, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб при кабмине страны.
«Есть решение специальной правительственной комиссии. С 16 марта во всех вузах, школах и детсадах Узбекистана вводится карантин, они будут закрыты на три недели», — сказал представитель штаба.
Ранее в стране был выявлен первый случай коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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