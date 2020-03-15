Составлен портрет типичного авиапассажира

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили портрет типичного пассажира самолета и назвали его предпочтения. Об этом сообщает RT.

По данным сервиса, типичный российский пассажир самолета – 31-летний мужчина, которого зовут Александр. Он обычно совершает поездки в мае.

Типичный пассажир чаще всего летает в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Если он выезжает за границу, то это путешествия в Ереван, Прагу и Стамбул.

Место авиапассажир старается выбрать у окна в носовой части самолета. В большинстве случаев он выбирает билет в одну сторону в эконом-классе.

«Александр не планирует поездки заранее — чаще всего приобретает авиабилеты за неделю до вылета, как и 55% его соотечественников», — сообщают аналитики.

Отмечается, что чаще всего покупка билетов совершается во вторник, а вылет – в пятницу.

Портрет типичного пассажира был составлен на основе данных о бронировании билетов на самолет с 1 марта 2019 года по 1 марта 2020 года.

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