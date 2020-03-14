В России сделали почти 95 тысяч тестов на коронавирус

В России людей проверили на коронавирус почти 95 тысяч раз. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что лабораторные исследования по выявлению коронавируса проводились у людей, прибывших из стран с неблагополучной коронавирусной ситуацией.

За последние три дня на территории страны было проведено около 18 тысяч исследований.

11 марта гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус объявил пандемию коронавируса. Всего в мире инфицированы уже свыше 143 тысяч человек, погибли — 5 390.

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