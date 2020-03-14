МЧС предупредило москвичей о неблагоприятных погодных условиях
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Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях вечером 14 марта, передает ТАСС.
По прогнозам Гидрометцентра, с 19.00 14 марта до 2.00 15 марта в столичном регионе ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с, метель, резкое понижение температуры воздуха и сильная гололедица.
В связи с этим в МЧС рекомендовали москвичам обходить шаткие строения и рекламные щиты, а также не укрываться под деревьями. Автомобили советуют парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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