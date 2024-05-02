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МВД РФ объявило в розыск экс-министра юстиции Украины Петренко

МВД объявило в розыск экс-министра юстиции и бывшего члена СНБО Украины Петренко

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Global Look Press

Экс-министр юстиции Украины и бывший член СНБО Павел Петренко объявлен в розыск по уголовной статье. Это следует из базы МВД РФ.

«Петренко Павел Дмитриевич. 17.07.1979. Разыскивается по статье УК», — сказано в сообщении.

СК России 22 декабря 2023 года заочно предъявил Петренко обвинения за преступные решения о начале так называемой АТО в ДНР и ЛНР.

До этого МВД России переобъявило в розыск депутатов Верховной рады Украины Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Владимира Парасюка.

Кроме того, в список переобъявленных в розыск попали бывший генпрокурор Украины Виталий Ярема, бизнесмен Сеяр Куршутов, командир добровольческого госпиталя Геннадий Друзенко и телеведущие Янина Соколова (включена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и Наталья Мосейчук. Правоохранители отметили, что всех их разыскивают по уголовной статье.

Сообщалось также, что МВД России объявило в розыск украинца Ярослава Овсюка, склонявшего российских школьников к совершению терактов.

Ранее МВД объявило в розыск журналиста из США, предлагавшего взорвать Крымский мост.

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