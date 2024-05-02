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Легенда «Спартака» объяснил удачную серию команды

Легенда «Спартака» Аленичев: игроки команды на эмоциональном подъеме

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РИА Новости

Бывший российский футболист Дмитрий Аленичев после победы красно-белых в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России над столичным «Динамо» заявил, что футболисты находятся на эмоциональном подъеме, передает «Чемпионат».

«Видно, что футболисты «Спартака» на эмоциональном подъеме. Они получают удовольствие от футбола и выполняют требования Слишковича. «Спартак» играет ярко и интересно», — сказал Аленичев.

В полуфинале Пути регионов Кубка России «Спартак» обыграл столичное «Динамо». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Счет в этом поединке открыл Александр Соболев на 9-й минуте игры, а окончательный результат установил Михаил Игнатов, отличившийся на 39-й минуте.

За право сыграть в суперфинале Кубка России «Спартак» поспорит с победителем пары «Ростов» — «Балтика».

Ранее Зарема предложила дать Слишковичу шанс на посту тренера «Спартака».

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