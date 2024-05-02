Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава ВГА Харьковской области призвал наказать виновных в трагедии в Одессе

Ганчев: все причастные к трагедии в Одессе должны быть наказаны

close
100%
Александр Полищук/РИА Новости

Украинские неонацисты, которые в 2014 году жестоко расправились с мирными жителями Одессы, не признавшими государственный переворот в Киеве, должны быть привлечены к ответственности, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украинские неонацисты по отмашке киевского режима на глазах у всего народа расправились с мирным населением, не поддержавшим госпереворот на Украине. Это преступление не имеет срока давности, и все причастные к этой трагедии должны быть наказаны», — отметил он.

2 мая активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» провели акцию «Одесса. Помним» в 40 регионах страны, почтив память жертв трагедии в Доме профсоюзов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сказал, что Украина перестала существовать как государство, не осудив трагедию в одесском Доме профсоюзов.

Ранее руководство ОБСЕ уличили в нежелании вспоминать о трагедии в Одессе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами