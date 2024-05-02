Глава ВГА Харьковской области призвал наказать виновных в трагедии в Одессе

Украинские неонацисты, которые в 2014 году жестоко расправились с мирными жителями Одессы, не признавшими государственный переворот в Киеве, должны быть привлечены к ответственности, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Украинские неонацисты по отмашке киевского режима на глазах у всего народа расправились с мирным населением, не поддержавшим госпереворот на Украине. Это преступление не имеет срока давности, и все причастные к этой трагедии должны быть наказаны», — отметил он.

2 мая активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» провели акцию «Одесса. Помним» в 40 регионах страны, почтив память жертв трагедии в Доме профсоюзов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сказал, что Украина перестала существовать как государство, не осудив трагедию в одесском Доме профсоюзов.

Ранее руководство ОБСЕ уличили в нежелании вспоминать о трагедии в Одессе.