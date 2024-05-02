Стало известно, когда в Москву доставят благодатный огонь из Иерусалима

Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Москву 4 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Фонда Андрея Первозванного.

По его информации, благодатный огонь из иерусалимского храма Воскресения Христова доставят в российскую столицу специальным рейсом. За это будет отвечать делегация Фонда Андрея Первозванного.

«В аэропорту Внуково благодатный огонь смогут принять представители различных епархий. Широкой встречи благодатного огня не предполагается», — уточняется в сообщении.

При этом сама делегация Фонда Андрея Первозванного должна будет принести благодатный огонь в московский храм Христа Спасителя. Это произойдет в рамках пасхального богослужения, которое состоится в ночь на 5 мая.

Также из заявления следует, что представители приходов доставят лампады с благодатным огнем в 15 храмов российской столицы. Представители епархий, в свою очередь, привезут благодатный огонь в 45 городов страны.

В текущем году православную Пасху будут отмечать 5 мая. Этот праздник считается одним из самых значимых в христианстве, так как посвящен воскресению Иисуса Христа.

Ранее «Газета.Ru» выпустила материал о том, как проходит церемония схождения благодатного огня.