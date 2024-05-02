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В Совфеде назвали негодяем постпреда при ООН от Украины за пост о Крымском мосте

Сенатор Ковитиди раскритиковала пост дипломата Кислицы о Крымском мосте

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Alexey Pavlishak/Reuters

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в беседе с «Ридусом» прокомментировала намек постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы на исчезновение Крымского моста. По ее словам, украинский дипломат рискует ответить перед трибуналом за такие посты в социальных сетях.

«Сергей Кислица — негодяй. Рано или поздно будет независимый суд, который даст правовую оценку его намеков. Никто не имеет права делать подобные заявления. Они уголовно наказуемы. Крымский мост — это территория Российской Федерации. Мы рассматриваем намеки Кислицы как посягательство на территорию нашей страны», — подчеркнула Ковитиди.

Она добавила, что зависимость Киева от стран Запада поставила на грань уничтожения Украину, а не Крымский мост.

2 мая Кислица привел список «основных типов мостов на 2024 год». Среди них в том числе «керченские мосты». Публикация дипломата последовала через несколько дней после того, как на готовящуюся атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции.

Позднее председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель назвал намек постпреда Украины при ООН «оскалом террористов». Он также предупредил Киев о последствиях подобных провокаций.

Ранее представитель Украины попросил оружие во время заседания СБ ООН.

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