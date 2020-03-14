Шесть человек госпитализировали в Магадане с подозрением на коронавирус

Шесть работников чукотской горно-геологической компании срочно госпитализировали с подозрением на коронавирус. Их мог заразить ранее отправленный в больницу сотрудник рудника «Купол», у которого, по предварительным данным, выявлен вирус. Об этом пишет «Магадан медиа» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу.

Известно, что сотрудник рудника «Купол» вернулся из Италии и полетел на вахту в Магаданскую область. По предварительным сведениям, мужчина заражен коронавирусом. Всех людей, контактировавших с ним, решили направить в больницы.

В настоящее время госпитализированные проходят медицинское обследование и сдают анализы. Также на руднике «Купол» проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

В России число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 47. Всего в мире инфицированы 143,3 тыс. человек, из них 5390 — скончались.

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