В Венесуэле объявлен режим ЧС из-за коронавируса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в стране режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса нового типа, сообщает портал Ultimas Noticias.

Глава государства назвал «общенациональной целью» противодействие распространению коронавируса. Кроме того, он заявил о проведении третьей фазы учений «Боливарианский щит», в рамках которых будут отработаны меры по борьбе с вирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 142 тысяч, погибли 5383 человек.

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