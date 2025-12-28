Назван способ ускорить выздоровление от простуды за два дня

Размер шрифта
Daily Mail: промывание носа раствором соли ускоряет выздоровление от простуды
Канадский врач-терапевт Брэндон Лю из Университета Торонто заявил, что регулярное промывание носа солевым раствором может ускорять выздоровление при гриппе и простуде и снижать потребность в лекарственных препаратах. Об этом он рассказал изданию The Daily Mail.

По словам специалиста, речь идет о промывании носа гипертоническим раствором — в нем концентрация хлорида натрия в несколько раз превышает таковую в физиологическом растворе. Такой подход был протестирован в исследовании с участием людей с симптомами острой респираторной инфекции.

Добровольцев разделили на две группы. Первая следовала стандартным рекомендациям — больше отдыхать, пить жидкость и использовать безрецептурные средства. Участникам второй группы дополнительно рекомендовали несколько раз в день промывать нос солевым раствором.

Результаты показали: люди, которые часто промывали нос, в среднем выздоравливали на два дня быстрее. Кроме того, у них примерно на треть снижалась потребность в лекарствах, а риск заражения членов семьи уменьшался более чем на 30%. Симптомы — заложенность носа, насморк и кашель — проходили быстрее, чем у тех, кто обходился без промываний.

«Механизм эффекта связан с тем, что солевой раствор помогает физически удалять вирусные частицы из полости носа и носоглотки, снижая вирусную нагрузку. Ионы хлора, содержащиеся в растворе, дополнительно активируют естественные защитные механизмы слизистой и способствуют выработке антимикробных соединений», — рассказал врач.

Авторы исследования отмечают, что промывание носа может рассматриваться как простой и доступный вспомогательный метод при ОРВИ, однако он не заменяет медицинскую помощь и должен использоваться как дополнение к базовым рекомендациям.

Ранее врач объяснил феномен «простуды выходного дня».

