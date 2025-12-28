В Минобороны подсчитали, сколько дронов ВСУ было сбито за 24 часа

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 370 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Также в ведомстве уточнили, что средства ПВО обнаружили и ликвидировали управляемую авиационную бомбу противника.

По данным МО, с начала специальной военной операции были уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета противника, более 105 тысяч БПЛА, 26 746 танка, 50 197 единиц автомобильной техники и прочее.

До этого украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко» пожаловался на значительное сокращение срока службы беспилотников ВСУ. По его словам, если раньше один тяжелый дрон типа «Баба-яга», который поднимает грузы около 20-25 кг и используется для минирования и сброса боеприпасов, совершал по 100 вылетов, то сейчас всего 10-15 вылетов.

«Серж Марко» сообщил, что у украинской армии становится все меньше дронов, а на оставшиеся ресурсы российские войска ведут охота. Он отметил, что сейчас дроны «Баба-яга» уничтожаются прямо на площадке еще до взлета или сразу после подъема в небо в течение 7-10 минут. Кроме того, работа по уничтожению ведется в отношении FPV-дронов и БПЛА Mavic, добавил аэроразведчик.

Ранее Белоусов оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.