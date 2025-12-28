Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Минобороны подсчитали, сколько дронов ВСУ было сбито за 24 часа

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 370 беспилотников самолетного типа ВСУ
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 370 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в Telegram-канале.

Также в ведомстве уточнили, что средства ПВО обнаружили и ликвидировали управляемую авиационную бомбу противника.

По данным МО, с начала специальной военной операции были уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета противника, более 105 тысяч БПЛА, 26 746 танка, 50 197 единиц автомобильной техники и прочее.

До этого украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко» пожаловался на значительное сокращение срока службы беспилотников ВСУ. По его словам, если раньше один тяжелый дрон типа «Баба-яга», который поднимает грузы около 20-25 кг и используется для минирования и сброса боеприпасов, совершал по 100 вылетов, то сейчас всего 10-15 вылетов.

«Серж Марко» сообщил, что у украинской армии становится все меньше дронов, а на оставшиеся ресурсы российские войска ведут охота. Он отметил, что сейчас дроны «Баба-яга» уничтожаются прямо на площадке еще до взлета или сразу после подъема в небо в течение 7-10 минут. Кроме того, работа по уничтожению ведется в отношении FPV-дронов и БПЛА Mavic, добавил аэроразведчик.

Ранее Белоусов оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27520267_rnd_5",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+