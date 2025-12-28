Размер шрифта
В Свердловской области за ночь произошло два ДТП со снегоходами

В Свердловской области за одну ночь произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием снегоходов, в результате которых один человек не выжил и двое получили травмы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Первое ДТП случилось около 01:50 28 декабря в деревне Семенова Серовского муниципального округа. По предварительным данным, 33-летний местный житель, управлявший самодельным снегоходом, сбил 27-летнюю женщину, которая стояла на проезжей части. Пострадавшую с травмами ноги доставили в больницу. В отношении пешехода возбудили административное дело за нарушение правил дорожного движения.

Водителя снегохода привлекли к ответственности сразу по нескольким статьям КоАП РФ, в том числе за управление в состоянии опьянения, отсутствие водительских прав, эксплуатацию незарегистрированного транспорта, езду без мотошлема и нарушение обязанностей при ДТП. Снегоход задержали и поместили на спецстоянку.

Второе происшествие произошло около 05:15 на улице Титова в городе Нижние Серги. Снегоход «Рысь М500» столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz Actros, который стоял в правой полосе из-за неисправности. В результате аварии 40-летнего водителя снегохода не удалось спасти, а его 53-летний пассажир попал в реанимацию. Выяснилось, что у водителя снегохода не было прав управления, техника не была зарегистрирована, а оба мужчины ехали без мотошлемов.

По фактам аварий проводятся проверки, назначены экспертизы, в том числе для установления состояния водителя снегохода. В Госавтоинспекции подчеркнули, что в обоих случаях водители снегоходов грубо нарушили правила дорожного движения.

Ранее четырехлетний мальчик не выжил, катаясь с пьяным отцом на снегоходе в Сибири.

