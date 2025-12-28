Размер шрифта
Беспилотник упал на территории больницы в Запорожской области

Балицкий: ВСУ попытались ударить по больнице в Запорожской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинский беспилотник упал на территории больницы в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Чиновник рассказал, что за прошедшие сутки было зарегистрировано пять фактов целенаправленной атаки на Каменско-Днепровский муниципальный округ.

»...была попытка атаки территории центральной районной больницы в городе Каменка-Днепровская, пострадавших нет, БПЛА упал без детонации», — написал он.

Балицкий добавил, что фрагменты беспилотника также обнаружили на территории центрального парка Победы. Они не сдетонировали, добавил губернатор.

24 декабря в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа сообщили, что ВСУ обстреляли окружной центр, зафиксировано 24 артудара.

По информации Балицкого, в результате атаки беспилотниками противника без электроснабжения остались жители Каменки-Днепровской, сел Водяное, Днепровка и Мичурино.

Ранее Балицкий сообщил о планах по восстановлению Гуляйполя.

