Лыжник Коростелев показал на видео подготовку к «Тур де Ски»

Российский лыжник Савелий Коростелев в своем Telegram-канале показал кадры подготовки к престижной многодневке «Тур де Ски».

«Бегаю от Дашки перед Тур де Ски», — написал он.

Коростелев и Дарья Непряева — единственные российские лыжники, которые получили нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). 28 декабря они пробегут спринт, квалификация у мужчин стартует в 14:27 по московскому времени, у женщин — в 13:45 мск.

Этап Кубка мира, на котором они выступили впервые после отстранения, прошел в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря. Лучшим результатом Коростелева стало 25-е место в гонке свободным стилем, Непряева в этой же дисциплине стала 20-й. Оба лыжника не прошли квалификацию в спринте.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в Швеции восхитились выступлением Коростелева на Кубке мира.