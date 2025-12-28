Знания о «приручении» огня человеком оказались ошибочными

Nature: люди научились добывать огонь на 350 000 лет раньше, чем считалось

Команда археологов из Великобритании обнаружила в графстве Суффолк самые ранние на сегодняшний день доказательства целенаправленного добывания и контроля огня человеком. На палеолитическом памятнике Барнхэм ученые зафиксировали следы костра возрастом более 400 тысяч лет — примерно на 350 тысяч лет старше, чем считалось ранее. Работа опубликована в журнале Nature.

Ранее самые древние свидетельства именно разведения огня датировались примерно 50 тысячами лет назад и были найдены на севере Франции. Хотя в Африке известны следы использования природных пожаров возрастом более миллиона лет, находка в Барнхэме впервые убедительно доказывает, что люди уже в столь раннюю эпоху умели сами добывать огонь и многократно использовать одно и то же костровище.

Археологические свидетельства включают участок обожженной глины, каменные ручные рубила со следами термического воздействия и два небольших фрагмента пирита железа. Геохимический анализ показал, что температура нагрева превышала 700 °C, а следы огня возникали в одном и том же месте неоднократно, что указывает на очаг, созданный и поддерживаемый людьми, а не на случайный природный пожар.

Особое значение имеют находки пирита — редкого для этого региона минерала. Его можно использовать для высекания искр при ударе о кремень. Это говорит о том, что древние люди знали свойства минерала, умели находить его и приносить на стоянку специально для разведения огня.

Как отметил куратор палеолитических коллекций Британского музея Ник Эштон, открытие стало кульминацией многолетней работы: «Мы уверены, что в Барнхэме огонь был создан человеком. Это показывает, что одни из самых ранних неандертальцев уже понимали, как использовать кремень, пирит и трут».

По словам археологов, умение добывать огонь стало переломным моментом в истории человечества. Оно дало возможность выбирать места стоянок, расселяться в более холодных регионах, защищаться от хищников и расширить рацион за счет термической обработки пищи.

«Это открытие отодвигает один из ключевых рубежей человеческой эволюции примерно на 350 тысяч лет назад», — подчеркнул Роб Дэвис, куратор проекта Pathways to Ancient Britain.

