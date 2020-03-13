В Анапе полицейские задержали наркоторговцев

В Анапе полицейские задержали семерых участников преступной группировки, планировавших распространять наркотики на курорте, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемых «при попытке осуществления тайниковых закладок».

В ходе осмотра были изъяты 300 граммов наркотических средств синтетического происхождения, а также гашиш, общей массой около 6 граммов. В машине обнаружили еще 66 граммов запрещенного вещества.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков».

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