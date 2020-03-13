Российское ограничение на авиасообщение с ЕС не касается Великобритании
Российское временное ограничение на авиасообщение с Европейским союзом, Швейцарией и Норвегией из-за коронавируса не касается Великобритании, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.
«Ограничения не касаются Великобритании», — уточнили в штабе.
Россия запретила полеты в ЕС и обратно за исключением регулярных рейсов в столицы и чартерных рейсов для возвращения граждан.
Ранее ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 136 тысяч, погибли 5067 человек. ВОЗ признала Европу центром пандемии.
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