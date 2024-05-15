Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Десант уничтожил пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра украинский пункт управления дронами

close
100%
Минобороны РФ

Десантники, оснащенные минометами, успешно уничтожили пункт управления беспилотным летательным аппаратом на правом берегу реки Днепр в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации.

Подразделения десантников из группировки войск «Днепр» продолжают активные операции против Вооруженных сил Украины на правом берегу реки Днепр в районе Энергодара. Разведка обнаружила пункт управления беспилотного летательного аппарата, который находился на участке правого берега реки в зоне ответственности одного из гвардейских соединений Воздушно-десантных войск.

Для обнаружения противника на правом берегу Днепра использовался беспилотный летательный аппарат Zala, а для уничтожения цели было принято решение задействовать минометное орудие калибром 120 мм.

Минометчики Воздушно-десантных войск нанесли точный удар с использованием корректировки огня и успешно уничтожили пункт управления беспилотным летательным аппаратом с противником. Эта операция была проведена в рамках текущих военных действий в регионе.

Ранее СМИ написали, что украинские власти усиливают мобилизацию мужчин в Херсоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами