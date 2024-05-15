Десант уничтожил пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

Десантники, оснащенные минометами, успешно уничтожили пункт управления беспилотным летательным аппаратом на правом берегу реки Днепр в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Российской Федерации.

Подразделения десантников из группировки войск «Днепр» продолжают активные операции против Вооруженных сил Украины на правом берегу реки Днепр в районе Энергодара. Разведка обнаружила пункт управления беспилотного летательного аппарата, который находился на участке правого берега реки в зоне ответственности одного из гвардейских соединений Воздушно-десантных войск.

Для обнаружения противника на правом берегу Днепра использовался беспилотный летательный аппарат Zala, а для уничтожения цели было принято решение задействовать минометное орудие калибром 120 мм.

Минометчики Воздушно-десантных войск нанесли точный удар с использованием корректировки огня и успешно уничтожили пункт управления беспилотным летательным аппаратом с противником. Эта операция была проведена в рамках текущих военных действий в регионе.

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