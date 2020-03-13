Минздрав Кубани опроверг фейки о нескольких зараженных коронавирусом

Власти Краснодарского края назвали в пятницу не соответствующими действительности слухи о нескольких заразившихся коронавирусом в регионе.

Этот фейк в настоящее время распространяется по соцсетям.

Репостятся сообщения, что на Кубани якобы не один человек заразился коронавирусом, а несколько, и эти заболевшие находятся в Динском районе, Славянске-на-Кубани, станице Полтавской и других населенных пунктах.

В местном управлении Роспотребнадзора уточнили, что подтвержден только один случай коронавирусной инфекции — у жителя населенного пункта, расположенного под Приморско-Ахтарском.