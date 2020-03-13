На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян

На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magic находятся 20 россиян, у ряда пассажиров подозревают наличие коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

Как отмечается, наличие COVID-19 подозревается у трех членов экипажа и у трех пассажиров.

Ранее СМИ сообщали, что судно отказались принимать в Доминикане, Мартинике, Гренаде и Тобаго.

По данным агентства, в настоящее время Costa Magic стоит в Карибском море, вокруг него курсирует полицейская шлюпка.

Тюрина отметил, что информации о зараженных среди россиян нет. Гражданская принадлежность возможных инфицированных также не называется. Сейчас ожидаются результаты анализов.

«На корабле 20 российских туристов из Москвы, Петербурга, Ижевска и еще каких-то городов», — сказала пресс-секретарь.

Она также добавила, что каждому пассажиру круизная компания на кредитный счет кинула по €450.

Лайнер Costa Magic принадлежит итальянской круизной компании.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Карибском море пришвартован круизный лайнер с россиянами и пассажирами с коронавирусом