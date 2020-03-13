В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

В Московском регионе в пятницу, 13 марта, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики утверждают, что ветер местами будет с порывами до 20-25 м/с.

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в сообщении.

«Оранжевый» уровень опасности из-за усиления ветра объявлен также в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областях.

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