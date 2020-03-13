Диетолог сообщил о пандемии ожирения в России

Ожирение в России приобретает масштабы пандемии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, 55% россиян старше 30 лет имеют избыточную массу тела, у 26% — ожирение.

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, что у россиян также отмечается дефицит микронутриентов — витаминов, минеральных веществ и микроэлементов.

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