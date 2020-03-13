В Тринидаде и Тобаго зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Глава Минздрава Тринидад и Тобаго Терранс Дейалсингх сообщил, что в стране зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом нового типа, пишет местная газета Trinidad and Tobago Guardian.
По словам чиновника, 52-летний мужчина, подхвативший коронавирусную инфекцию, 9 марта вернулся из Швейцарии.
Он отметил, что у зараженного наблюдается мягкая форма болезни. Он находится на карантине у себя дома.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4960 человек.
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