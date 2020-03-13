В Тринидаде и Тобаго зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Глава Минздрава Тринидад и Тобаго Терранс Дейалсингх сообщил, что в стране зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом нового типа, пишет местная газета Trinidad and Tobago Guardian.

По словам чиновника, 52-летний мужчина, подхвативший коронавирусную инфекцию, 9 марта вернулся из Швейцарии.

Он отметил, что у зараженного наблюдается мягкая форма болезни. Он находится на карантине у себя дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. По последним данным, заразились более 127 тысяч, погибли 4960 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Габоне и Гане зарегистрировали первые случаи заражения коронавирусом

— В Китае за сутки выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом

— ВОЗ объявила пандемию коронавируса