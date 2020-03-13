В пятницу в Москве ожидается до +7°С
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В Москве в пятницу, 13 марта, ожидается до +7°С. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха будет варьироваться от +5°С до +7°С.
По их сведениям, в небе будет облачно с прояснениями. При этом ожидается небольшой дождь.
Ветер будет западный, юго-западный, 7-12 м/c, с порывами 15-20 м/c.
Атмосферное давление установится на отметке в 730 мм ртутного столба.
Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.