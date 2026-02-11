Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
 (обновлено  )
Политика

На Украине заявили о необходимости вернуть территории после заключения мира

Нардеп Костенко: мы должны готовиться вернуть территории после заключения мира
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Если будет заключен мир на Украине, то Киев должен будет «сразу» начать думать о том, как вернуть утраченные территории и подготовиться сделать это как дипломатическим, так и «военным» путем. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Даже если мы достигнем какого-то мира, мы должны сразу думать, как мы обратно вернем наши территории. Кто бы что там ни говорил. Потому что там остались наши люди. А украинцы не должны оставлять людей и территории врагу. Мы должны ждать подходящих моментов, как президент говорит, дипломатических, и готовиться военным путем», – отметил нардеп.

Он подчеркнул, что хочет мира «так же, как все на Украине», однако «не за счет украинцев», которые живут на занятых Россией территориях.

Костенко добавил, что с Россией якобы «невозможно договориться». По его мнению, русских «можно остановить на поле боя и сделать так, чтобы они дальше не продвигались». Депутат Рады уверен, что «все остальное приведет к дальнейшей эскалации».

Также в интервью Костенко заявил о том, что на данном этапе переговоры по урегулированию украинского кризиса «безрезультативны», а окончание конфликта в 2026 году – «маловероятный сценарий».

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя, а также подчеркнул, что Киев не готов к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности страны.

11 февраля газета Financial Times написала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах президента Украины и о референдуме по заключению мирного соглашения с Россией. Голосования должны состояться до 15 мая, пишет издание.

Ранее Костенко отверг сдачу территорий Украины ради завершения конфликта с Россией.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!