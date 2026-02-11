На Украине заявили о необходимости вернуть территории после заключения мира

Если будет заключен мир на Украине, то Киев должен будет «сразу» начать думать о том, как вернуть утраченные территории и подготовиться сделать это как дипломатическим, так и «военным» путем. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

«Даже если мы достигнем какого-то мира, мы должны сразу думать, как мы обратно вернем наши территории. Кто бы что там ни говорил. Потому что там остались наши люди. А украинцы не должны оставлять людей и территории врагу. Мы должны ждать подходящих моментов, как президент говорит, дипломатических, и готовиться военным путем», – отметил нардеп.

Он подчеркнул, что хочет мира «так же, как все на Украине», однако «не за счет украинцев», которые живут на занятых Россией территориях.

Костенко добавил, что с Россией якобы «невозможно договориться». По его мнению, русских «можно остановить на поле боя и сделать так, чтобы они дальше не продвигались». Депутат Рады уверен, что «все остальное приведет к дальнейшей эскалации».

Также в интервью Костенко заявил о том, что на данном этапе переговоры по урегулированию украинского кризиса «безрезультативны», а окончание конфликта в 2026 году – «маловероятный сценарий».

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС без боя, а также подчеркнул, что Киев не готов к компромиссам, ведущим к нарушению территориальной целостности страны.

11 февраля газета Financial Times написала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах президента Украины и о референдуме по заключению мирного соглашения с Россией. Голосования должны состояться до 15 мая, пишет издание.

