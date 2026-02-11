Омбудсмен отреагировала на украинский закон о принудительной эвакуации детей

Закон о принудительной эвакуации детей на Украине может создать правовое пространство для произвола на местах. Об этом ТАСС заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя украинский закон о принудительной эвакуации детей с территории, где ведутся боевые действия без согласия родителей.

«Легализованный инструмент принудительной эвакуации может широко толковаться и создать правовое пространство для произвола на местах», — отметила детский омбудсмен.

Верховная рада Украины ранее приняла закон, который разрешает полиции принудительно эвакуировать детей из районов активных боевых действий без согласия родителей.

На сайте МВД Украины поясняется, что если населенный пункт находится в зоне активных боевых действий и родители отказываются от обязательной эвакуации детей, то национальная полиция имеет право в принудительном порядке вывозить несовершеннолетних в безопасные районы, где их передают органам опеки и попечительства.

3 января вице-премьер Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба сообщил, что принудительную эвакуацию семей с детьми объявили в Днепропетровской области. Всего украинские власти намерены вывезти более трех тысяч детей вместе с родителями из 44 прифронтовых населенных пунктов региона, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области.



Ранее в Харьковской области расширили зону эвакуации.