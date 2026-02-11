Размер шрифта
В Швеции хотят заставить педофилов делать химическую кастрацию ради УДО

Вице-премьер Швеции Буш призвала химически кастрировать педофилов перед УДО
Virginia Mayo/AP

Обязательным условием для получения УДО для педофилов и насильников в Швеции должна стать предварительная химическая кастрация. Об этом вице-премьер страны Эбба Буш заявила в соцсети Х от имени партии «Христианские демократы», которую возглавляет.

По ее словам, принудительная химическая кастрация должна применяться ко всем осужденным за тяжкие сексуальные преступления, подающим прошение об условно-досрочном освобождении.

«Если они не пройдут кастрацию, их следует держать за решеткой долгое время», — считает политик.

Таких преступников в любом случае — после выхода по УДО или истечения установленного приговором срока лишения свободы — надо брать под длительный надзор, убеждена Буш. Этот контроль, по ее мнению, должен продолжаться не менее трети срока заключения.

Еще одна мера, которую предложила вице-премьер Швеции, — это обязательные программы лечения для сексуальных преступников после их освобождения.

В 2023 году протокол лечения и химической кастрации осужденных педофилов утвердили в Белоруссии. В России эта мера применяется с 2012 года на добровольной основе, но после резонансных дел о сексуальных преступлениях против детей многократно ставился вопрос о том, чтобы сделать ее обязательной. Однако сексологи отмечают, что процедура обратима.

Ранее психолог сравнила химическую кастрацию с кодированием от алкоголизма.
 
