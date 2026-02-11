Уехавший во Францию Синяк сделал необычный ботокс

Блогер Игорь Синяк сообщил в Telegram-канале, что сделал ботокс для волос.

«Делаю стабильно раз в четыре месяца. Обожаю эту процедуру, волосы как шелк!» — поделился блогер.

Игорь Синяк — известный скандальный бьюти-блогер. Он получил наибольшую популярность по роликам, в которых обсуждал сплетни блогерского мира, а также собственному паблику во «ВКонтакте» «ВПШ». «ВПШ» не раз подвергался критике за травлю блогеров и распространение ложной и провокационной информации об известных личностях интернета. В 2022 году блогер переехал во Францию.

5 января Синяк рассказал, что ночью в его дом ворвались двое вооруженных мужчин. За несколько секунд неизвестные выломали дверь и влетели в квартиру. Один из воров приставил нож к горлу блогера. После ограбления Синяк нанял круглосуточную охрану. По словам знаменитости, он не чувствует себя в безопасности даже в присутствии секьюрити.

Синяк отмечал, что после происшествия хочет исчезнуть и стать самым незаметным человеком в мире.

