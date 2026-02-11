Суд приговорил 25-летнюю россиянку к 12 годам по статье о терроризме

ТАСС: жительница Серпухова получила 12 лет по делу о терроризме

Военный суд приговорил 25-летнюю жительницу Серпухова Московской области Софию Лепешкину к 12 годам заключения по делу о терроризме. Об этом пишет ТАСС.

«Окончательно назначить Лепешкиной Софии Александровне наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима», — сказали в суде.

Ее признали виновной в том числе во вовлечении в деятельность террористической организации.

В ходе прений сторон гособвинение запросило для фигурантки 15 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Сама подсудимая винупризнала и раскаялась в содеянном, отмечает агентство.

7 февраля суд в Москве арестовал сотрудника службы авиационной безопасности одного из столичных аэропортов по делу о финансировании терроризма. Мужчине предъявили обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ — «Содействие террористической деятельности». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Согласно материалам дела, обвиняемый полностью признал вину, дал признательные показания и сотрудничает со следствием.

Ранее жителя Самарской области осудили на 10 лет за госизмену и связи с украинскими спецслужбами.