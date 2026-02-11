Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеПереговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Лаврова наградили медалью Госдумы

Володин удостоил Лаврова медали Госдумы
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову медаль Государственной думы. Об этом сообщает ТАСС.

«На Совете Государственной думы было принято единогласное решение с учетом мнения всех политических фракций наградить высшей государственной наградой Государственной думы — медалью Государственной думы министра иностранных дел Лаврова Сергея Викторовича», — заявил Володин.

Председатель Госдумы от лица всех депутатов Госдумы высоко оценил эффективную работу российского внешнеполитического ведомства. По его словам, все депутаты разделяют подход дипломата к работе и его позицию.

Он отметил, что несмотря на разные политические программы партий, когда речь идет об интересах государства, все парламентарии поддерживают главу РФ Владимира Путина и МИД, во главе которого находится Лавров.

В мае 2025 года Путин вручил Лаврову орден Святого Апостола Андрея Первозванного — высшую российскую награду.

Ранее Лавров в шутку заявил, что ему обидно прослыть «добряком» в Госдуме.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!