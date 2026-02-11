Размер шрифта
Путин наградил Константина Эрнста

Путин наградил гендиректора Первого канала Эрнста орденом «За доблестный труд»
Илья Питалев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом «За доблестный труд». Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

В тексте указа говорится, что Эрнст награжден за «большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю добросовестную работу».

До этого орденом Александра Невского была награждена телеведущая, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки. В документе о вручении награды указано, что Канделаки была отмечена за вклад в развитие средств массовой информации, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

В декабре прошлого года Владимир Путин удостоил награды народную артистку России Надежду Бабкину. Ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

Ранее главные свахи России Гузеева и Сябитова получили благодарность от Путина.
 
