Путин наградил Константина Эрнста

Президент России Владимир Путин наградил генерального директора Первого канала Константина Эрнста орденом «За доблестный труд». Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

В тексте указа говорится, что Эрнст награжден за «большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю добросовестную работу».

До этого орденом Александра Невского была награждена телеведущая, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки. В документе о вручении награды указано, что Канделаки была отмечена за вклад в развитие средств массовой информации, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

В декабре прошлого года Владимир Путин удостоил награды народную артистку России Надежду Бабкину. Ей вручили орден «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность.

Ранее главные свахи России Гузеева и Сябитова получили благодарность от Путина.