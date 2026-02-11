Львова-Белова оценила последствия эвакуации детей без согласия родителей на Украине

Львова-Белова: часть родителей не могут вернуть детей после эвакуации на Украине

После эвакуации детей на Украине некоторые родители не могут их найти и вернуть. Об этом ТАСС заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, комментируя закон о принудительной эвакуации несовершеннолетних без согласия опекунов.

«Зачастую дальнейшая судьба ребят неизвестна, а родители продолжают их поиски. Бывает, что они попадают в приемные семьи или учреждения, а те уезжают в другие страны, например, в Западную Европу, и вернуть детей становится практически невозможно», — сказала детский омбудсмен.

Накануне Верховная рада Украины приняла закон, который разрешает полиции принудительно эвакуировать детей из районов активных боевых действий без согласия родителей.

В МВД республики пояснили, что если населенный пункт находится в зоне активных боевых действий и родители отказываются от обязательной эвакуации детей, то национальная полиция имеет право в принудительном порядке вывозить несовершеннолетних в безопасные районы, где их передают органам опеки и попечительства.

Ранее Украина начала принудительную эвакуацию детей из городов ДНР, дальнейшая судьба которых остается неизвестной.