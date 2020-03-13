В Бельгии объявлен общенациональный карантин

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес сообщила, что в полночь с пятницы на субботу в стране будет введен общенациональный карантин. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, таким образом Бельгия «перешла к третьей фазе реагирования» на пандемию коронавируса нового типа.

Так, в стране отменяют все массовые мероприятия. Речь идет о спортивных, культурных, фольклорных мероприятиях.

«Независимо от того, являются ли они частными или публичными, вне зависимости от их численности», — сказала Вильмес.

Политик добавила, что будут закрыты предприятия общепита, дискотеки, культурные и учебные заведения.

Она также отметила, что Бельгия переходит на федеральный уровень кризисного управления.

Число заражённых коронавирусом в Бельгии увеличилось до 399. Кроме того, три человека стали жертвами инфекции.