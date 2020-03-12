В Норвегии зафиксировали первую смерть от коронавируса

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Xinhua/Global Look Press

Власти Норвегии рассказали о первом случае летального исхода из-за заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр страны Эрна Сульберг заявил, что погибший был пожилым человеком.

Данные о причине заражения мужчины не уточняются.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухане. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

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