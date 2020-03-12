ВОЗ считает пандемию коронавируса контролируемой

Всемирная организация здравоохранения считает, что ситуацию с коронавирусом можно контролировать, говорится на сайте организации.

ВОЗ напомнила странам, которые пренебрегают правилами по охране здоровья и защиты от коронавируса, что они могут столкнуться с «тяжелым бременем». В связи с этим организация призвала мировые страны придерживаться всеобъемлющего подхода к сдерживанию вируса.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции COVID-19 можно назвать пандемией. «Мы пришли к выводу, что ситуация COVID-19 может быть расценена как пандемия», — сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

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