В аквапарке Екатеринбурга закрыли заведения общепита после отравления детей

Работу кафетерия и кафе-мороженого на территории аквапарка в Екатеринбурге приостановили из-за пяти случаев острой кишечной инфекции среди детей. Об этом в Telegram-канале сообщило управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В заявлении отмечается, что в заведениях общественного питания прошли проверки. Специалисты зафиксировали нарушение санитарного законодательства.

«По выявленным нарушениям в отношении ИП (кафе-мороженого — «Газета.Ru») и ООО (кафетерия — «Газета.Ru») составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, протоколы о временном запрете деятельности. Материалы переданы в суд», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что объекты закрыли на 30 суток.

Пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ в Telegram-канале написала, что после отравления детей было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. В настоящее время сотрудники ведомства проводят комплекс необходимых действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств случившегося.

