Российский фигурист, отобравшийся на Олимпиаду, установил рекорд России

Фигурист Петр Гуменник лидирует после короткой программы на всероссийских соревнованиях памяти П.С. Грушмана в Санкт-Петербурге.

Гуменник набрал 109,05 балла, установив новый рекорд России. Второе место занимает Семен Соловьев (88,53), замыкает тройку сильнейших Илья Строганов (74,22).

Олимпиада пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

7 января появилась информация, что Международный олимпийский комитет (МОК) до сих пор не отвечает на запросы российских вещателей по вопросу показа Олимпиады 2026 года. Стоит отметить, что платформа Okko транслировала квалификационный олимпийский турнир по фигурному катанию с участием российских фигуристов-одиночников Аделии Петросян и Петра Гуменника.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

