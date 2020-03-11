Эрдогана сопровождает помощник с тепловизором

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в парламент в сопровождении помощника с тепловизором, передает телеканал NTV.

Помощник измерял температуру присутствующим журналистам и политикам. Отмечается, что мера предпринята на фоне распространения коронавируса.

Ранее стало известно о первом случае заражения в стране. Эрдоган публично заявил, что избегает рукопожатий из-за распространения инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились более 120 тысяч, умерли — 4361 человек.

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