При пожаре под Иркутском погибли трое
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В Иркутской области произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что инцидент произошел в поселке Марково.
В результате возгорания пострадали пять человек и еще трое погибли.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.
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