При пожаре под Иркутском погибли трое

В Иркутской области произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Марково.

В результате возгорания пострадали пять человек и еще трое погибли.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

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