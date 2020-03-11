При пожаре под Иркутском погибли трое

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Антон Великжанин/РИА «Новости»

В Иркутской области произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Марково.

В результате возгорания пострадали пять человек и еще трое погибли.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.

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