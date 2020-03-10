Пенсионерке грозит наказание за оскорбление полицейских в Башкирии

Пенсионерке грозит наказание за оскорбление полицейских в ходе спора, разгоревшегося на фоне попыток сотрудников правоохранительных органов принудить ее сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает НТВ.

По данным телеканала, полицию к дому пенсионерки вызвал ее сосед. Ему не понравилось, что женщина припарковала свой автомобиль таким образом, чтобы он не смог поставить свою ассенизаторскую машину возле ее забора.

Прибывшие на место полицейские попросили пенсионерку отогнать автомобиль, однако она находилась в состоянии алкогольного опьянения и отказалась садиться за руль. На фоне этого разгорелся спор, в ходе которого женщина использовала нецензурную брань.

В результате инцидента женщина была арестована на сутки за хулиганство, а один из полицейских составил рапорт, после чего пенсионерка стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении представителя власти.

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