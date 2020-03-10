Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ситуации с коронавирусом в России и его влиянии на расписание главы государства Владимира Путина, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«В мире действительно ситуация оставляет желать лучшего, мягко говоря. На общеевропейском фоне у нас ситуация более благоприятная. Вместе с тем это не повод для самоуспокоения. Предпринимаются самые энергичные меры», — сказал Песков.
Он также добавил, что сейчас подготовка к празднованию Дня Победы идет своим ходом, и в графике президента нет изменений.
«Он ездит по регионам. Обычный рабочий график», — добавил пресс-секретарь.
Тем не менее, он не исключил, что крупные международные мероприятия могут скорректировать.