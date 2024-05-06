Неизвестные избили российского семиклассника на улице до переломов

В Нижнем Тагиле на семиклассника напали на улице двое юношей и сильно избили его. Об этом сообщает издание E1.ru.

Инцидент произошел 2 мая у дома 41 по улице Ильича. Со слов пострадавшего школьника, все началось с того, что он «неправильно посмотрел» на одного из молодых людей.

«Все началось со зрительного контакта с одним из мужчин, он подошел и спросил: «Че зыришь?» Начал цепляться, потом начал бить по голове — около пяти-шести ударов. Я упал. По сути, началось с того, что я «неправильно посмотрел» на человека», — поделился семиклассник.

После этого к избиению подключился другой молодой человек.

Прохожие вызвали правоохранителей, а те — скорую помощь. Пострадавшего забрали сначала в больницу Нижнего Тагила, затем перевели в медучреждение Екатеринбурга. Школьнику диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей под глазом.

В пресс-службе городского МВД подтвердили факт случившегося и отметили, что возбудили уголовное дело по статье «Причинение вреда средней тяжести здоровью». Нападавшим на семиклассника 19 и 20 лет, оба имеют судимости.

Ранее в Приморье четверо мужчин избили подростка, перепутав его с другим человеком.