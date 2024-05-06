Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные избили российского семиклассника на улице до переломов

В Нижнем Тагиле семиклассника избили на улице до переломов и сотрясения мозга

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Нижнем Тагиле на семиклассника напали на улице двое юношей и сильно избили его. Об этом сообщает издание E1.ru.

Инцидент произошел 2 мая у дома 41 по улице Ильича. Со слов пострадавшего школьника, все началось с того, что он «неправильно посмотрел» на одного из молодых людей.

«Все началось со зрительного контакта с одним из мужчин, он подошел и спросил: «Че зыришь?» Начал цепляться, потом начал бить по голове — около пяти-шести ударов. Я упал. По сути, началось с того, что я «неправильно посмотрел» на человека», — поделился семиклассник.

После этого к избиению подключился другой молодой человек.

Прохожие вызвали правоохранителей, а те — скорую помощь. Пострадавшего забрали сначала в больницу Нижнего Тагила, затем перевели в медучреждение Екатеринбурга. Школьнику диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом костей под глазом.

В пресс-службе городского МВД подтвердили факт случившегося и отметили, что возбудили уголовное дело по статье «Причинение вреда средней тяжести здоровью». Нападавшим на семиклассника 19 и 20 лет, оба имеют судимости.

Ранее в Приморье четверо мужчин избили подростка, перепутав его с другим человеком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами